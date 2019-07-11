«صحة دبي»: نتبنّى مبادرات تعزيز القدرة التنافسية

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الصحة بدبي اهتمامها البالغ بمواكبة التطورات العالمية في المجال الصحي، وتبنّي حزمة من المشاريع والمبادرات المبتكرة والطموحة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الساحة الدولية، بوصفها وجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأكدت الهيئة أنها قطعت شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه انعكس بشكل إيجابي على مجمل الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها منشآت الهيئة خلال السنوات الماضية.

وقال معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس المديرين، خلال ترؤسه اجتماع المجلس، إن هيئة الصحة بدبي تمتلك كل الفرص ومقومات النجاح والتميز للوصول إلى أهدافها المنشودة في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي بدبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

جهود

وشدد معاليه على أهمية تكاتف الجهود المشتركة والتكاملية بين مختلف القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة الإنجاز للوصول إلى نموذج صحي مبتكر وفريد من نوعه على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هيئة الصحة بدبي قطعت شوطاً مهماً في ترجمة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

لافتاً معاليه إلى العديد من المشروعات والمبادرات والبرامج التطويرية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي حظيت بمباركة ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

تسريع

وأكد القطامي أهمية مواصلة العمل، وتسريع وتيرة الإنجاز في كل قطاعات الهيئة وابتكار المبادرات والحلول الذكية الداعمة للبند الخامس من وثيقة الخمسين، لتحقيق هدف «طبيب لكل مواطن» مشيراً إلى البنية التحتية والتقنية، والكفاءات الطبية المتميزة التي يتمتع بها القطاع الصحي بدبي، وتنوع الشراكات الخارجية للهيئة».

استعراض

استعرض المجلس الذي يضم في عضويته المديرين التنفيذيين لمؤسستي دبي للرعاية الصحية، ودبي للضمان الصحي، وجميع المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة، الإنجازات والمبادرات والجهود الرامية لتحقيق التكامل والتنسيق الأمثل بين مختلف القطاعات للوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة التي تلبي وتحقق أهداف استراتيجية التطوير التي تتبناها الهيئة للأعوام 2016-2021م.