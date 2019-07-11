سلطان النعيمي يطّلع على العمل في شرطة الصناعية ومسرح الجريمة

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز شرطة الصناعية وقسم مسرح الجريمة، ضمن البرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل واحتياجاته ومتطلبات التطوير والتحديـث، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ورافق قائد عام شرطة عجمان في جولته التفتيشية العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وكان في استقبالهم الرائد سالم مفتاح خميس البند مدير مركز شرطة الصناعية، وعدد من ضباط المركز.

بدأ اللواء النعيمي بتفتيش الطابور العسكري وتفقد المركبات العسكرية الخاصة بمركز شرطة الصناعية، ثم تفقد أقسام المركز ومكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء، واستمع لشرح عن أبرز المبادرات والإنجازات التي قام بها المركز خلال النصف الأول من العام 2019.ثم توجه اللواء النعيمي إلى قسم مسرح الجريمة، وكان في استقباله المقدم عبد الله يوسف العوضي رئيس قسم مسرح الجريمة، وقام بمتابعة سير العمل في مكاتب فرع مسرح الجريمة، وفرع التنسيق والمتابعة، واطلع على آلية تصنيف العينات وفصلها وأرشفتها في فرع البصمة. وفي نهاية الجولة التفتيشية عقد اجتماعاً مع ضباط مركز شرطة الصناعية وقسم مسرح الجريمة لمتابعة الإنجازات وتقدم سير العمل.