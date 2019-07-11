157.8 مليون درهم تكلفة 3 مشروعات في المنطقة الشرقية

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضحت المهندسة حليمة الشحي مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أن مشروعي مباني قيادة قوات الأمن الخاصة بالفجيرة، ومركز الدفاع المدني بكلباء، التي تنفذهما الوزارة، سيتم إنجازهما في الربع الثاني من العام المقبل، فيما سيتم الانتهاء من مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة في الربع الثاني من 2021، لافتة إلى أن التكلفة التقديرية لهذه المشروعات الثلاثة تبلغ 157.8 مليون درهم.

قوات الأمن

وقالت إن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة (الوحدة الثالثة) بقيراط في الفجيرة، بتكلفة 48.5 مليون درهم وذلك بمدة تنفيذ 540 يوماً، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 23%، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من العام 2020.

موضحة أن المشروع عبارة عن 7 مبان تضم الإدارة ومباني المؤتمرات وسكن ونادي الضباط ومبنى التدريب، بالإضافة إلى البوابة الرئيسية ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات وخزانات المياه والمولدات والكهرباء، فضلاً عن الأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

وأضافت أن مشروع إنشاء مركز الدفاع المدني بكلباء في الشارقة، بلغت نسبة إنجازه نحو 19% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام 2020.

فيما بلغت تكلفته التقديرية 12.4 مليون درهم ويستغرق مدة تنفيذ 480 يوماً، لافتة إلى أن المشروع عبارة عن دور أرضي يتكون من 3 مبان هي المبنى الرئيسي، الذي يضم مبنى الدفاع المدني والآليات ومبنى آخر للتدريب، ومباني الخدمات الإلكتروميكانيكية، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

شرطة الفجيرة

وذكرت مديرة المنـطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، أنه جار حالياً تسليم موقع مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة بمنطقة الحيل للمقاول للبدء بالأعمال الإنشائية، حيث من المقرر تنفيذه بمدة 540 يوماً ومدة تحضير 30 يوماً، بقيمة إجمالية 96.9 مليون درهم.

ويتكون المشروع من المبنى الرئيسي، ومبنى الخدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسية والبوابات والأسوار.

هذا بالإضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، بالإضافة إلى كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2021.

مسيرة

وأكدت الشحي مواصلة وزارة تطوير البنية التحتية لمسيرة التميز والريادة في تنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك دعماً لتوجهات الدولة والمؤشرات الوطنية، خاصة أنها تسعى إلى تصدر المراكز الأولى عالمياً في قطاع تطوير البنية التحتية، فضلاً عن ذلك تعمل الوزارة بشكل حثيث على تحقيق متطلبات الاستدامة العالمية ومتطلبات الأمن والسلامة.