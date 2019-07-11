حاكم الشارقة يوجه بإنشاء شبكة صرف صحي في خورفكان

المصدر: الشارقة - وام

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان.

وأعلن ذلك المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة.

وذكر السويدي أن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي المتكاملة ومحطة معالجة مياه الصرف في مدينة كلباء وصل إلى مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن ينتهي مع مطلع الشهر القادم بتكلفة 310 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المشروع يقع ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة.

كما يشكل جزءاً من أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للإمارة بتطوير شبكات الصرف الصحي في الإمارة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بحيث تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في كلباء.

وأضاف، أنه وبتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة سيتم تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء بتنفيذها وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الجارية لتخدم 2217 مبنى منها 82 مبنى حكومياً يتم إعفاء تلك المباني من رسوم وتكاليف التوصيل و58 مبنى تجارياً و2077 مسكناً للمواطنين منها 557 مسكناً للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية من ذوي الإعاقة وكبار المواطنين يتم إعفاؤهم من كافة الرسوم، وأما الباقي والبالغ عددهم 1520 سيتم ربط مساكنهم بشبكة الصرف الصحي وتسهيل أجور التوصيل عليهم على دفعات وأقساط تُسدد على مدار عام واحد.

ويبلغ طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلومتراً موزعة بين الخطوط الرئيسة والفرعية، بالإضافة إلى خط ضخ رئيس وآخر ري بطول 10 كيلومترات يزيد من مساحة المسطحات الخضراء ويرويها وتتراوح أقطار الأنابيب من 160 إلى 1200 مم وفيها محطة الضخ الرئيسة ومحطة الضخ الفرعية، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3700 لتر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 1000 غرفة تفتيش.