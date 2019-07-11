«خليفة الإنسانية» تدعم دورة «عام التسامح» في بيروت

المصدر: بيروت - وام

تقام في بيروت دورة «عام التسامح» بهبة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبإشراف مباشر من ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية بسفارة الدولة في لبنان.

وزار حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، الطلاب والطالبات المسجلين في الدورة التي انطلقت أوائل الشهر الجاري في مسجد الصحابي عبد الرحمن بن عوف في رأس النبع، وتستمر 5 أسابيع، حيث كان في استقباله صلاح الدين فخري مفتي الجمهورية اللبنانية مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى، وعدد من المسؤولين.

وتضم الدورة أكثر من 280 طالباً وطالبة بين الـ 15 والـ 16 عاماً يخضعون يومياً لتوعية وإرشاد بمعاني الدين الإسلامي الحقيقي ويقومون بأنشطة ترفيهية تساعدهم على تعلم معنى العطاء والتآخي والتكافل الاجتماعي من خلال زيارة دور اجتماعية ومراكز إنسانية والإسهام في حملات صحية وبيئية.

واستمع السفير الشامسي من المشرفين على الدورة للأنشطة المتنوعة وأهدافها ودورها في تنمية الطلاب، كما قام بجولة على بعض الحلقات والصفوف.

وقال السفير الشامسي في كلمته خلال الزيارة: «تولي القيادة الإماراتية الرشيدة أهمية كبرى لدعم لبنان وشعبه بمشاريع مختلفة، منها التنموية والخيرية، وكذلك الثقافية والاجتماعية، ويدعم هذا التوجه الإنساني مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» وهيئات ومؤسسات وجمعيات إماراتية أخرى».

وشدد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة على أسس التسامح وتدعم الخطاب الديني الوسطي الذي يجب أن يعلو في مجتمعاتنا ويكون له الكلمة الفصل في ظل تزايد النعرات وانتشار المفاهيم الخاطئة والدور السلبي الذي تقوم به بعض الجماعات الإرهابية في نشر أفكار وبعث رسائل لا تشبه جوهر الدين وحقيقته المثلى.

وأوضح أن هذه الدورة تأتي لتواكب «عام التسامح» الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تسليط الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عاصمةً عالمية للتسامح، وجسراً للتواصل بين الشعوب من مختلف الثقافات في بيئة محترمة ترفض التطرّف، وتؤكد الانفتاح وقبول جميع الجنسيات والأديان والأجناس والأعراق والثقافات.

ومن جانبه قدم إمام المسجد الشيخ علي مصطفى خطاب الشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً، ولمؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» على هذه المكرمة التي تعكس الوجه الحضاري والحقيقي للإمارات دولة الخير التي زرع بذور نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.