4 مشاريع تطويرية لحديقة الحيوانات بالعين بـ 152 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال 4 مشاريع تطويرية بحديقة الحيوانات بالعين، تتضمن إنشاء حديقة الزواحف، وسفاري الفيلة، ومحمية الغوريلا، ومعرض قط الرمال لصون الطبيعة، وذلك بتكلفة تبلغ 152 مليون درهم.

وتأتي المشاريع الجديدة في إطار تجسيد رؤية حكومة أبوظبي نحو الريادة العالمية في الحفاظ على الحياة البرية من خلال دعم وتعزيز برامج صون الطبيعة، والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض وإكثارها، وتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، إلى جانب نشر الوعي بالحياة الفطرية وبأهمية الأنواع البرية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، فضلاً عن الارتقاء بالحديقة ومرافقها، وجعلها وجهة سياحية فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وتفصيلاً، أوضحت شركة «مساندة»: «أن مشروع حديقة الزواحف يُنفذ على مساحة قدرها 11500 متر مربع، بتكلفة تقارب الـ 30 مليون درهم، ويشمل هدم مبنى بيت الزواحف القائم، وإنشاء مبنى جديد للزواحف بالحديقة يحتوي على معارض داخلية وخارجية تضم مختلف أنواع الزواحف».

ويهدف مشروع سفاري الفيلة البالغ تكلفته 93.5 مليون درهم إلى توفير بيئة طبيعية للفيلة الأفريقية تضم 15 فيلاً، إلى جانب إنشاء معرض سفاري طبيعي للزوار بمساحة تبلغ 17.5 هكتاراً، حيث سيكون متصلاً بسفاري العين الحالية ومعرض الأسود.

محمية

وتنفذ «مساندة» مشروع محمية الغوريلا على مساحة قدرها 8725 متراً مربعاً، بكلفة تبلغ 17.8 مليون درهم، ويتضمن هدم المبنى الحالي، وإنشاء ساحات عرض ومناطق مشجرة، ومرافق لمجموعة من حيوان الغوريلا، إلى جانب تشييد مرافق للموظفين المختصين والإدارة وممرات ومناطق للزوار.

ويشمل مشروع معرض قط الرمال لصون الطبيعة البالغ تكلفته 10.7 ملايين درهم، هدم المبنى الحالي وبناء معارض جديدة للقطط الرملية، والحيوانات الليلية، وإنشاء ممرات ومناطق للزوار، إضافة إلى تحسين مرافق الأنظمة الإلكتروميكانيكية.