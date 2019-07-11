حصة بوحميد تدشّن معرض الأسر الإماراتية الكويتية المنتجة بدبي 16 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تفتتح معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة، المعرض المشترك للأسر الإماراتية الكويتية المنتجة.

والذي يستضيفه دبي مول على مدى 5 أيام من العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل، خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة 24 أسرة منتجة من الدولتين، في تجربة استثنائية تعزز متعة التسوّق الصيفي. يحضر افتتاح المعرض عدد من ممثلي السفارات والقنصليات في الدولة، بالإضافة إلى مسؤولي دوائر اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

ويأتي هذا المعرض المشترك الثاني تحت مظلة شراكة تنموية مجتمعية مستدامة بين دولتي الإمارات والكويت، بما يعزز تجربة نجاح الأسر المنتجة ويوسّع انتشارها ويطوّر مشاريعها ومنتجاتها، وذلك بعد تنظيم المعرض الأول المشترك بين الأسر الإماراتية والكويتية المنتجة بمشاركة 25 أسرة، خلال الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير الماضي في دولة الكويت.

و أكدت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة أن الأسر الإماراتية والكويتية ستعرض المنتجات التقليدية، والتي تتضمن: المطبوعات، وملابس الأطفال، والجلابيات، والعبايات، والعطور، والدخون، والأواني المزخرفة، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والعسل المحلي والزيوت الطبيعية والحلويات.

وأشارت إلى أهمية المعرض اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى أهميته الثقافية، وقيمته المعنوية التي تؤكد ملامح الأخوة والتكامل والتعاون القديم المتجدد بين دولتي الإمارات والكويت، داعية أفراد الجمهور من كافة الجنسيات إلى زيارة المعرض والتعرف إلى ما يكتنزه من منتجات تقليدية وعصرية، التي أبدعتها الأسر المنتجة من وحي الثقافة والتراث الخليجي وبلمسة الحداثة والتطور.