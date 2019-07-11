مشاركة متميزة لحكومة أبوظبي في «مؤتمر مستخدمي إزري» بسان دييغو

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت حكومة أبوظبي ممثلةً بـ 18 جهة وشركة حكومية في «المؤتمر العالمي لمستخدمي إزري 2019»، الحدث العالمي الأهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، الذي بدأ أعماله في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية ويستمر حتى 12 يوليو الجاري، بتنظيم من معهد بحوث النظم البيئية الدولي (ESRI)، وذلك في إطار جهودها ومساعيها المستمرة في ريادة وتطوير نظم المعلومات الجغرافية كأحد الممكنات الأساسية في سعيها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

تواجد فعّال

وفي معرض تعليقها على المشاركة المتميزة في أعمال هذا المؤتمر الدوليّ، أكدت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، أن حكومة أبوظبي تحظى بتواجد فعّال على خريطة الفعاليات والأحداث العالمية بفضل التّوجّهات المستقبلية التي تتبناها والإسهامات المبتكرة التي تقدمها أبوظبي في جميع القطاعات، خاصةً فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية، التي من شأنها تطوير الأعمال والخدمات ودعم منظومة اتخاذ القرار في مختلف القطاعات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي اعتماداً على جودة ودقة المعلومات الجيومكانية المتوفرة.

ويشارك في الحدث عدد من الجهات الحكومية في الإمارة ضمت كلاً من مكتب أبوظبي التنفيذي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومجلس شؤون الحدود، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة الظفرة، وبلدية مدينة العين، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومركز الإحصاء أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة أبوظبي للعمليات البترولية - الغاز الحامض.

خبرات

تأتي مشاركة حكومة أبوظبي هذا العام تحت شعار «الانتقال من عصر البيانات إلى عصر الذكاء الرقمي»، بهدف تبادل الخبرات ومشاركة أحدث التقنيات والمعايير والأفكار العالمية المبتكرة لدعم تطوير حلول نظم المعلومات الجغرافية.