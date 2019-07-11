«دبي للمستقبل» الأولى باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكة مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» لتزويدها بإمكانات تكنولوجيا الجيل الخامس وتعزيز رحلتها نحو التحول الرقمي، لتكون بذلك أولى الجهات الحكومية التي تحصل على خدمات التغطية الداخلية للجيل الخامس من «دو» على مستوى المنطقة.

وعقد الجانبان اجتماعاً شارك فيه معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، بحضور خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وهاني فهمي علي النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المؤسسات، ومروان بن دلموك نائب أول الرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية، ومروان بن شاكر نائب الرئيس لقطاع تخطيط البنية التحتية للاتصالات، ومروان ثاني نائب الرئيس لقطاع مبيعات المؤسسات الحكومية في الشركة.

وبموجب هذه الشراكة، توفر «دو» البنية التحتية للجيل الخامس لمؤسسة دبي للمستقبل، ليكون بمقدور موظفي المؤسسة استخدام الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس داخل مقر المؤسسة في أبراج الإمارات بدبي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل: «أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل محفزاً أساسياً للابتكار والتطوير في العمل الحكومي، الذي تحرص الدولة على توظيف تقنياته المتقدمة في تعزيز ريادتها كبيئة حاضنة للتطور وصناعة المستقبل».

وقال معالي وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز ريادتها عالمياً في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن تبني تكنولوجيا الجيل الخامس في مؤسسة دبي للمستقبل يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى مختبر مفتوح لتجربة الابتكارات الحديثة وتكنولوجيا المستقبل».

تطوير البنية التحتية

ومن جانبه أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية تعاون الجهات الحكومية والخاصة لتبني أحدث التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم بتعزيز مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل مدن العالم الذكية والسباقة لمواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات وتطوير البنية التحتية لقطاع الأعمال.

فرص وإمكانات هائلة

ومن جهته، قال فريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات: «باتت تقنية الجيل الخامس وما تحمله من قدرات اتصال فائقة واقعاً ملموساً الآن، حيث تنطوي هذه التقنية على فرص وإمكانات هائلة ولا حصر لها ستستفيد منها الجهات الحكومية والشركات الخاصة عبر مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى العملاء الأفراد».

وأضاف: «تسهم هذه الشراكات المميزة في توحيد جهودنا لدفع أجندة التحول الرقمي، معتمدين في ذلك على خبرتنا الطويلة في القطاع والابتكارات التكنولوجية التي يمكن تسخيرها لخدمة الإنسان في المدن الذكية. ويسعدنا حقاً التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لتدشين مستقبل الجيل الخامس».