مظلات انتظار بمواصفات عالمية للحافلات في العين

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

نظم مركز النقل المتكامل في أبوظبي وذلك بفرعه في مدينة العين، جولة تعريفية للإعلاميين للتعرف على خطة تطوير مظلات انتظار ركاب الحافلات العامة.

وكشف مركز النقل المتكامل خلال الجولة التعريفية عن إطلاق 4 مظلات انتظار جديدة ومكيفة للحافلات في مدينة العين، وذلك ضمن خطة تطويرية تشمل تركيب 20 مظلة أخرى في المدينة خلال عام 2019. وتتميز المظلات الجديدة بمواصفات عالمية تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتعزز تجربة استخدام حافلات النقل العام في مدينة العين، حيث توفر للمتعاملين أعلى مستويات الراحة والأمان.

وقال حمد محمد بالركاض العامري، مدير فرع مركز النقل المتكامل في مدينة العين: «يأتي إنجاز المظلات ضمن خطة شاملة لتطوير مظلات انتظار الحافلات في المدينة، وذلك في إطار السعي المتواصل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الحافلات، بما يعزز راحة وسلامة وأمن المجتمع ويحافظ على البيئة، وبما يدعم الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي توفر خدمات مريحة ومتطورة وآمنة، تعزز رفاهية الحياة وتحقق السعادة للمجتمع».

وأضاف العامري: «تشهد الحافلات العامة إقبالاً متزايداً باستمرار في مدينة العين من قبل مختلف شرائح المجتمع الذين يعتمدون عليها كوسيلة مريحة وآمنة وبتعرفة اقتصادية للتنقل بين مختلف مناطق المدينة»، ونوّه بأن 6792301 راكب استخدموا حافلات النقل العام في المدينة خلال النصف الأول من العام الحالي عبر أسطول يتكون من 132 حافلة.

مظلات جديدة

وتقع المظلات الجديدة في كل من مركز المدينة في شارع زايد بن سلطان 137، ومنطقة عود التوبة بشارع علي بن أبي طالب 133، ومنطقة المركز الإداري أمام المبنى الرئيسي لشركة العين للتوزيع، وأمام المبنى الرئيسي لبلدية مدينة العين.

وتمتاز المظلات الجديدة بأنها مزودة بأنظمة تكييف تحمي مستخدمي الحافلات من حرارة الطقس والتغييرات الجوية، ومصنوعة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، حيث تحتوي على لوحة إلكترونية جانبية مزوّدة بخاصية «رمز الاستجابة السريع - Code QR» وتمكن من الاتصال بتطبيق «درب» الذكي التابع للمركز، لمعرفة خطوط سير الحافلات ومواعيدها الآنية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمظلة الواحدة 28 راكباً، ويوجد بداخلها مساحة مخصصة لأصحاب الهمم.