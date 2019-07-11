وزير العدل يتفقّد خدمات محاكم ونيابات الشارقة وعجمان

المصدر: الشارقة - البيان

واصل معالي سلطان سعيد البادي، وزير العـدل، برنامج زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة الاتحادية، وتفقد معاليه صباح أمس سير العمل في كل من دار القضاء بعجمان ودار القضاء بالشارقة، للاطلاع على الخطط والمشاريع التطويرية والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.

كما التقى مع رؤساء المحاكم والقضاة وجمهور المتعاملين مع خدمات المحاكم والنيابات الاتحادية، واطلع على سير العمل بالمحاكم وأقسام دار القضاء ومركز خدمة المتعاملين ومكاتب الكاتب العدل، ومحاكمة اليوم الواحد، بحضور سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وجاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي خلال جولته في دار القضاء بعجمان، أهمية ما حققه مشروع محاكمة اليوم الواحد المطبق حالياً، والذي يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وسعادة المتعاملين، كما وجه معاليه بسرعة نقل مكاتب الكاتب العدل بعجمان إلى مقر مستقل وجديد خارج المحكمة وبشكل يحقق رضا المتعاملين والموظفين، ويسهم في تحقيق أفضل الخدمات العدلية، كما وجه معاليه بسرعة الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لمخازن محكمة الشارقة لضمان سهولة الوصول إلى متطلبات المعنيين خاصة معاملات مراجعي قسم التنفيذ القضائي.

وخلال جولته أيضاً التقى معالي سلطان سعيد البادي بعدد من المحامين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يخص إجراءات سير الدعاوى.