ضاحي خلفان يسلّم براءات «دبي التقديرية لخدمة المجتمع» لأصحابها

المصدر: دبي - البيان

سلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع الفائزين بالجائزة شهادات البراءة الخاصة بهم، وذلك بنادي ضباط الشرطة بالقرهود، بحضور اللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، وأحمد المهيري، عضو مجلس أمناء الجائزة، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

فخر

وأشاد معاليه بالفائزين في الجائزة الذين تم تكريمهم مؤخراً، وقال معاليه مخاطباً المكرمين وأبناء المكرمين الذين تسلموا البراءات نيابة عن والديهم ممن توفاهم الله: «إنكم مدعاة فخر لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإنجازات المتميزة التي حققتموها، وحققها آباؤكم وأمهاتكم، وتركت بصمات واضحة في العمل الاجتماعي في الدولة».

حيث شمل التكريم تسليم البراءات لأبناء المغفور لهم، بإذن الله، الشيخ أحمد بن دلموك، ومريم بنت سالمين، وعبدالرحيم محمد كتيت. كما تم تسليم البراءة للسيد أمين الخاجة، مدير عام جمعية تراحم الخيرية.