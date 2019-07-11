«إسلامية دبي» تطلق المرحلة الثانية من «وجبات الأمل»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي المرحلة الثانية لمبادرة «وجبات الأمل» التي أطلقتها الدائرة خلال شهر رمضان المبارك الماضي بالتعاون مع منصة «زوماتو» لتوصيل الطلبات، وذلك عقب النجاح الكبير الذي أحرزته المبادرة والإقبال الكثيف لجمهور المتبرعين والمستفيدين على حد سواء، إذ بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها مجاناً في منطقة القوز خلال شهر رمضان وحده 3189 وجبة.

وجاءت المرحلة الثانية للتأكيد على التزام الدائرة بتطوير العمل الخيري والوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال توسيع نطاق العمل في المرحلة الثانية خارج منطقة القوز، وصولاً إلى جميع مناطق إمارة دبي.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة، أن إجمالي قيمة التبرعات للمبادرة وصل في فترة موسم رمضان إلى 384.042 درهماً، حيث يستمر العمل على توصيل الوجبات الجاهزة للمستفيدين من المبادرة وفق الآلية المتفق عليها مع منصة «زوماتو».

وأشار الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى حرص الدائرة على استدامة مبادرات العمل الخيري، وخاصة النوعية والرائدة منها، على مدار العام، وأنها ليست محصورة بشهر رمضان المبارك، كما أن هذه المبادرة ترسّخ ثقافة التراحم والتسامح التي تميز بها مجتمع الإمارات عامة، ودبي خاصة بكافة أطيافه، وأن الفئة المستهدفة من هذه المبادرة تشمل كافة المقيمين في الإمارة، ومن كافة الأديان والمعتقدات والجنسيات.

إقبال

ومن جهته، أكد محمد مصبح علي ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة خلال تطبيق مرحلتها الأولى في شهر رمضان المبارك، وأنها حققت النجاح من خلال دعم وتعزيز العمل المجتمعي في دبي، وعقد شراكات فعالة مع مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في الإمارة.

وستقوم الدائرة بالتعاون مع شركائها على تطوير المبادرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين وزيارة عدد المطاعم المشاركة، حيث ستبلغ وجبات المرحلة الثانية 43 ألف وجبة لتغطي 36 موقعاً ضمن مناطق إمارة دبي، وهي منطقة القوز على تفرعاتها 1 و2 و3 و4 و5، ومنطقة القصيص 1 و2 و3، ومنطقة محيصنة 1 و2، ومنطقة جبل علي، ومنطقة إكسبو 2020 في إطار تعاوننا المستدام مع زوماتو، ودلسكو، واللجنة العمالية الدائمة بدبي.

وتعتبر مبادرة «وجبات الأمل» أول مبادرة رقمية في الدولة لتوفير وجبات الطعام للمتعففين بطريقة إلكترونية، وذلك خلال تمكين المستفيدين من المبادرة من طلب وجبات الطعام بشكل مباشر باستخدام منصة «زوماتو» الإلكترونية لتوصيل الطعام من خلال سلسلة متنوعة من المطاعم المختارة، ويساهم تعدد خيارات المطاعم المشاركة في المبادرة والإشراف المباشر من قبل الدائرة على تنفيذها بضمان التزام المطاعم المشاركة بالمعايير المحددة، وبأن تتم إدارة جودة الطعام المقدم للمستفيدين بطريقة فعالة.