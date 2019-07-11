شرطة دبي تثقّف أصحاب الهمم في الإسعافات الأولية

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي دورة الإسعافات الأولية لفئة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية من موظفي شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وذلك بنادي ضباط الشرطة، بهدف تثقيفهم وإكسابهم مهارات التعامل مع الحالات الطارئة وطرق الاستجابة لحالات الإنعاش الرئوي.

وقال العقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، في افتتاح الدورة التي حضرها وفد من هيئة الصحة في دبي، إن شرطة دبي حريصة على تدريب وتأهيل كافة الموظفين بما فيهم أصحاب الهمم، والذين يحظون بعناية واهتمام دائم من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ودعم من كافة الإدارات العامة ومن مجلس أصحاب الهمم، في كافة المجالات ومنها مجال التدريب، سواء التدريب في الدورات التخصصية المرتبطة بالمهام الوظيفية، أو الدورات المساندة والداعمة للموظف في حياته العملية والشخصية.

وأضاف العقيد الشامسي، أن الدورة تعرف المتدربين على طرق الحفاظ على الحياة، وكيفية التعامل مع حالات الإنعاش الرئوي، وآلية عمل جهاز الرجفان القلبي، ومنع تفاقم وتضاعف الحالة، وأولويات التعامل والتصرف والاتصال في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى التدريب العملي لهذه الحالات بالأجهزة والأدوات المعدة لمثل هذه الدورات. وأكد أن شرطة دبي ستستمر في تنظيم مثل هذه الدورات لكافة الموظفين من أصحاب الهمم في شرطة دبي، من أجل زيادة مستوى المعرفة لديهم في هذا الجانب، وإعدادهم لإشراكهم في المبادرات المتعلقة بالصحة.