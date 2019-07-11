«الصحة» تتسلم مراكز كلباء ومعيريض وخورفكان للأسنان

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن 3 مشاريع جديدة، جارٍ استلامها الآن، و3 مشاريع أخرى في إجراءات التنفيذ، إضافة إلى 12 مشروعاً مستقبلياً مع وزارة تطوير البنية التحتية، وعدد من الإضافات في المستشفيات وأعمال صيانة لعدد من المباني.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء لـ «البيان»: إن المباني الجاري استلامها الآن، تشمل مركز كلباء الصحي، ومركز معيريض الصحي، ومركز خورفكان للأسنان، في حين هناك 3 مشاريع ما زالت تحت التنفيذ، وتشمل مركز المدينة الصحي في عجمان، ومركز شيص الصحي، الذي ما زال قيد التنفيذ مع دائرة الأشغال في إمارة الشارقة.

إضافة لإحلال مركز الذيد الصحي، حيث تم تعيين الاستشاري، وتحديث قطعة الأرض، والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، للإشراف على المشروع مع فريق وزارة الصحة ووقاية المجتمع واستشاري المشروع.

توسعة

وقال الدكتور محمد العلماء: إن المشاريع المستقبلية مع وزارة تطوير البنية التحتية، التي ما زالت ضمن التصاميم، تشمل 12 مشروعاً، تتمثل في إحلال مستشفى صقر 72 سريراً ببطين السمر، وتوسعة مستشفى عبيد الله، بإضافة 200 سرير، وإضافة أقسام جراحية ضمن حرم المستشفى، وكلاهما في رأس الخيمة، وإحلال مستشفى أم القيوين 72 سريراً، وإنشاء مستشفى مجتمعي بسعة 36 سريراً في عجمان، وإنشاء مستشفى جوزيع بسعة 500 سرير، قابلة للزيادة إلى 700 سرير، وتوسعة وتحسين أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مستشفيات الفجيرة وصقر.

وعبيد الله، وكلباء، وخورفكان، والكويت، ودبا، والذيد، إضافة إلى إحلال مركز الرعاية الصحية الأولية في العوير في دبي، وإحلال مركز الرعاية الصحية الأولية في الراشدية بعجمان، وإحلال مركز الرعاية الصحية الأولية سدورة برأس الخيمة، وإحلال مبنى الطب الوقائي في الذيد، وإحلال مركز تخصصي للأسنان بالشارقة، وإحلال مركز الرعاية الصحية الأولية في الرافعة في أم القيوين.

وأوضح الدكتور العلماء، أن الإضافات تشمل أيضاً مستشفى عبيد الله مخزن، وغرفة مولدات لقسم الطوارئ مستقبلاً، وفي مستشفى صقر سيتم إنشاء مخازن لمركز الثلاسيميا، وغسيل الكلى، مشيراً إلى أن إضافات إمارة الشارقة، تشمل مركز الفلي الصحي ومركز خورفكان الصحي ومركز الرقة ومركز المدام ومستشفى الكويت، لافتاً إلى أن إضافات في مستشفى الكويت بدبي.

صيانة

وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقوم أيضاً بصيانة شاملة للعديد المراكز في الشارقة وعجمان ودبي ورأس الخيمة، وتشمل صيانة مستشفى الكويت في الشارقة، وصيانة مركز القوز الصحي دبي، وصيانة مركز هور العنز الصحي في دبي، أما الإضافات، فتشمل مركز الرعاية الصحية الأولية في المنامة، ومركز الرعاية الصحية في الجزيرة الحمرا.

وإضافة مركز للعلاج الطبيعي في مستشفى رأس الخيمة، وصيانة وإضافة الطب الوقائي في الغبيبة والجرف، إضافة إلى صيانة المركز الوطني لمكافحة الملاريا ونواقل الدم، وصيانة بنك الدم في الشارقة.

وقال: إن هناك أعمالَ صيانة طارئة تتم حالياً، تتمثل في 18 مستشفى، ومركزاً صحياً، وتشمل مستشفى مسافي ومركز الراشدية الصحي، ومركز الاتحاد الصحي، ومركز مشيرف في عجمان، وشمل وكدرا وشوكة في رأس الخيمة والقرائن وواسط والرفاع الصحي والحمرية والخالدية والراعفة في الشارقة.

إضافة إلى مركز أم القيوين لطب الأسنان، بالإضافة إلى صيانة وإضافات مركز الطب الوقائي في الشارقة، وصيانة وخزن الأدوية، حيث تم إنجاز 80 %، وصيانة مركز اصفني في رأس الخيمة.

إضافات

أوضح وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هناك عدداً من الإضافات والتوسعات في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، تشمل إضافة غرفتي تعقيم، وغرف نفايات، وغرف نفايات عامة، وغرف أدوات نظافة ومخازن لمراكز مريشيد، والمدينة، والفصيل، وقدفع، والقرية، والطويين، والحلاة وشناص، إضافة لمراكز الدقداقة، وخت، وجلفار.