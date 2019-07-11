انعقاد ورشة ثقافة المشاركة السياسية وإدارة الحملات الانتخابية بالاتحاد النسائي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «أن المرأة الإماراتية أصبحت الآن جاهزة ومؤهلة للقيام بدورها الكامل في جميع قطاعات وميادين العمل المختلفة في الدولة بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة في الدولة والاهتمام الذي توليه للمرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

تعاون

ومن جانبها قالت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي: «إن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات حملة فاطمة بنت مبارك 50 - 50 التي ينظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة إلى أن الورشة استهدفت القطاع النسائي ممن أدرجت أسماؤهن في الهيئة الانتخابية بهدف التأكيد على أهمية مشاركتهن السياسية».

وبدوره أوضح الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الذي حاضر في الورشة: «أنه تم تعريف المشاركات بالإجراءات التنظيمية للحملات الانتخابية وما هي واجبات الناخب وما له وما عليه، واستعرض مسيرة التمكين السياسي للمرأة في الانتخابات السابقة في الأعوام 2006 و2011 و2015 وكيف كانت.

مهارات

تناول المستشار علي موسى في الشق الثاني من الجلسة، مهارات تصميم وإدارة الحملات الانتخابية وتم تزويد المشاركات ببعض الخطط الاستراتيجية والنقاط الواجب التركيز عليها والمهارات اللازمة لدى تصميم الحملات الانتخابية.