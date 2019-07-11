«الهـلال الأحمـر» ترصـد 6 ملايين درهم لمشاريـع حملة الأضحـى

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلقت هيئة الهلال الأحمر، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد بالمقر الرئيس الجديد للهيئة في أبوظبي، حملة الأضاحي لعام 1440 هـ 2019م، وذلك تحت شعار «عيدهم علينا»، من أجل حشد الدعم الإنساني لصالح الأسر والشرائح المحتاجة والمستفيدة من مشاريع الحملة، التي رصدت لها الهيئة مبلغ 5 ملايين و600 ألف درهم، لتصل بعطائها الإنساني إلى 223419 مستفيداً من المعوزين والمتعففين داخل الدولة، وفي 78 دولة حول العالم.

مشاريع

وأكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهيئة، خلال المؤتمر الصحافي، أن الهيئة، وضمن التوجيهات الرشيدة للقيادة العليا للهلال الأحمر، تطلق حملة الأضحى لهذا العام، لتتزامن مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية لعام التسامح، والذي يشهد تدافعاً إنسانياً نحو أعمال البر والعطاء من المحسنين والخيرين الداعمين لمشاريع الهيئة، من مختلف فئات المجتمع الإماراتي

. وأشار المنصوري إلى أن مشاريع وبرامج الهلال الأحمر الإنسانية، تشهد نمواً مطرداً في الانتشار في الداخل والخارج، من حيث الكم والنوع، لتواكب بذلك العطاء الدعم المادي المقدم من شركاء الهيئة في العمل الإنساني من المواطنين والمقيمين، الذين ما بخلوا يوماً في دعم مشاريع الهيئة، وكانوا لها خير سند ومعين على مر الأيام والسنين، وليتناسب مع حزمة البرامج الإنسانية التي تنفذها الهيئة، تحقيقاً لآمال المتعففين والأسر المحتاجة.

حملات

من جهته، قال أحمد سالم الراشدي - مصرف أبوظبي الإسلامي والراعي الاستراتيجي للحملة «نفخر بالمشاركة والتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة حملة الأضاحي، حيث من خلالها نسعى لأن نكثف جهودنا في دعم الحملات الإنسانية والاجتماعية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الكبير بالمسؤولية الاجتماعية، والدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمعات على مختلف المستويات، ونحن نسعى دائماً للمشاركة في العديد من البرامج، كالحملات الخيرية الاجتماعية والدينية على مدار العام، لتعزيز تواصلنا مع مجتمعنا، وتبنّي مسيرة العطاء».

احتياجات

يذكر أن مشاريع الحملة الإنسانية الأخرى، تغطي احتياجات 183 ألفاً و419 مستفيداً حول العالم، في الأردن وألبانيا والبحرين والبوسنة والجبل الأسود والرأس الأخضر والسنغال والسودان والفلبين والمالديف والمغرب والنيجر أوغندا وإثيوبيا وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وبوركينافاسو وتايلاند وهولندا وتنزانيا وتونس توغو وتشاد وغامبيا وجنوب أفريقيا وجيبوتي ورومانيا وسريلانكا وسيراليون وصربيا وغينيا بيساو وجمهورية غينيا وغانا وفيتنام وقرقيزستان وكازاخستان وكمبوديا وكوسوفا وكينيا ومالي ومصر وموريتانيا وموريشيوس ونيجيريا وإسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا والجزائر والمكسيك وإيرلندا وإيطاليا وتشيلي وسنغافورة وماليزيا والبرازيل والصين وبيلاروسيا وأرمينيا وأوكرانيا وموزمبيق ومقدونيا وأفغانستان وكولومبيا والعراق واليمن ولبنان وبلغاريا وبنين ولاتيفيا وطاجيكستان ومنغوليا والصومال وساحل العاج وليبيريا وجزر القمر وسوريا.

حضر المؤتمر الصحافي حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهلال الأحمر، وعدد من مديري مراكز الهيئة، وأحمد سالم الراشدي - مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الاستراتيجي للحملة، وعبد الله عيد من جمعية أبوظبي التعاونية، إلى جانب من عدد من مديري الإدارات بالأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

توزيع

رصدت الهيئة هذا العام، مبلغ مليونين و600 ألف درهم، لتنفيذ مشاريع حملة الأضحى داخل الدولة، والمتمثلة في توزيع لحوم الأضاحي للمستفيدين منها من الأسر المتعففة والأفراد المسجلين بمراكز الهيئة العشرة في أنحاء الإمارات.