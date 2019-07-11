المساهمات المجتمعية «معاً» تطلق أول حلقة نقاش

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت مجموعة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية في أبوظبي في أول حلقة نقاش تستضيفها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وذلك في إطار التزامها مع الهيئة في الحث على إيجاد حلول لمواجهة التحديات الاجتماعية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، عبر إشراك مختلف القطاعات وإلهام روّاد الأعمال الاجتماعيين .

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «شكلت حلقة النقاش فرصة رائعة للتعمق بالقضايا الملحة التي تواجه أصحاب الهمم، ولنشر الوعي حول أهمية طرح حلول مناسبة للتحديات التي يواجهونها، فنحن نسعى من خلال هذه الجلسات إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين كافة شرائح وأطياف المجتمع. ومن هذا المنطلق، جمعنا في هذه الجلسة شخصيات ريادية من أصحاب الخبرة والمعرفة».

وبدورها صرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بقولها: «نسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تطبيق معاني التضامن والتكامل من خلال هذا الحوار البناء، وعبر جمع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل رعاية الحلول الجديدة والمبتكرة لنتمكن من مواجهة التحديات الاجتماعية».

وقال متحدث رسمي من دائرة التعليم والمعرفة: «إن الخدمات التي تلتزم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتقديمها تتضمن ترسيخ ثقافة الدمج الشامل وتأمين رعاية مخصصة للمصابين بالتوحد ودعم عائلاتهم، ونحن نعتمد بذلك على ثقافة نشر الوعي ».

وقالت رائدة الأعمال الاجتماعية مارلينا دي كوستا: «أطمح إلى فتح منصة اجتماعية لمناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجههم».