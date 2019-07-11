تكريم القطاعات والإدارات السعيدة في «تطوير البنية التحتية»

المصدر: دبي - البيان

كرمت وزارة تطوير البنية التحتية ممثلة بفريق السعادة وجودة الحياة، القطاعات والإدارات والموظفين الأكثر سعادة، حيث حصل قطاع تنفيذ المشاريع على المركز الأول كأسعد قطاع، تلاه قطاع تخطيط البنية التحتية بالمركز الثاني، فيما حصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول على مستوى الإدارات، وتخطيط المشاريع ثانياً، من ثم المنطقة الشمالية بالمركز الثالث.

وشهد حفل التكريم الذي نظمته الوزارة في ديوانها في دبي، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة الرئيس التنفيذي لفريق السعادة وجودة الحياة، والمهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد قطاع تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الهندسية، ومديري الإدارات وموظفي الوزارة.

وفي ذات السياق، أكدت المهندسة نادية مسلم، أنه وبفضل توجيهات معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومتابعة الوكيل، أصبحت ثقافة السعادة والإيجابية أحد الأهداف الاستراتيجية لدى الوزارة ومكوناً أساسياً لرسالتها وقيمها، لافتة إلى أن القيادة العليا في الوزارة تولي سعادة الموظفين أهمية كبرى. ومن هذا المنطلق، عملت على رفع مستوى سعادتهم، الأمر الذي يعزز من ولائهم وانتمائهم وإنتاجيتهم.