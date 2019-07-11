14 ثانية معدل الاستجابة للمكالمات في مركز اتصال «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد المكالمات المستلمة في مركز الاتصال 8009090، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 968752 مكالمة، بمعدل استجابة 14 ثانية مقابل المدة المخطط لها وهي 20 ثانية.

وأكدت الهيئة: «أن تلقي مركز الاتصال ما يقارب 970 ألف مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس تزايد إقبال الجمهور على التواصل مع المركز، في ظل الجهود الكبيرة والأداء المتميز الذي تبذله فرق العمل في المركز، والاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين كافة في زمن قياسي رغم تعدد الخدمات التي يقدمها».

وانطلاقاً من الاستجابة لمبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها الحكومة الرشيدة، فإن مركز الاتصال يوفر خدمات إلكترونية عدة عبر الوسائل التقنية، وجاءت نتيجتها بأن المركز أنجز 10972 معاملة متعلقة برُخص القيادة والمركبات ودفع المخالفات عبر نظام الرد الآلي، كما أنجز 66861 معاملة عبر البريد الإلكتروني، بينما وصل عدد المعاملات والاستفسارات عبر «الشات» إلى 89717 معاملة.

فيما بلغ عدد بلاغات نظام «مدينتي» خلال هذه المدة 8690 بلاغاً بزيادة 17% مقارنة بذات الفترة العام الفائت مع إغلاقها بنسبة 99.7 %، موضحة أن نظام الرد الآلي IVR تم تطويره بحيث يختار المتعامل اللغة التي يفضل استخدامها.

تطوير

أكدت الهيئة أنها تسعى إلى التنفيذ العملي لـ«إسعاد الناس»، بوصفها حجر الزاوية في استراتيجيتها نحو تطوير خدماتها ووسائل تقديمها عبر أفضل وأسهل الوسائل التكنولوجية، توفيراً لوقتهم وجهدهم في إطار مواكبتنا لمتطلباتهم وتوقعاتهم المتزايدة.