مواصلات الإمارات تجدّد 7 شهادات «آيزو»

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت مواصلات الإمارات الأهمية التي توليها لمواكبة أعلى معايير الجودة وأحدث متطلبات الريادة الإدارية عبر تجديد 7 من شهادات الآيزو المختلفة ضمن نظام الإدارة المتكامل لديها، وذلك عقب اكتمال إجراءات عمليات التدقيق الخارجي من قبل شركة لويدز ريجستر ـ الجهة المانحة لشهادات الآيزو ـ على عدد من مواقع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

وأفادت حنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في مواصلات الإمارات خلال ترؤسها الاجتماع الختامي مع الشركة والذي عقد بمقر المؤسسة بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومراكز الأعمال المختلفة؛ أن المؤسسة تحرص بشكل دوري على تنفيذ عمليات التدقيق اللازمة على نظام الإدارة المتكامل، بغية تجديد الاعتمادات الخاصة بشهادات النظام .

والتي تصب باتجاه تعزيز مستويات الجودة في الخدمات والعمليات وتحديث الأنظمة الإدارية والتشغيلية المعمول بها، مؤكدةً أن نظام الإدارة المتكامل يعد أحد المعايير الأساسية للمواصفات القياسية الدولية، ومن الواجب التأكد من كفاءته وفاعليته بشكل مستمر ومدروس، تماشياً مع توجهات المؤسسة في تعزيز جودة وكفاءة خدماتها وضمان تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين.