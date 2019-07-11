شرطة دبي تُطلع المحاكم على منظومة استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من محاكم دبي برئاسة القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية، والقاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة التجارية، مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، للاطلاع على منظومة استشراف المستقبل، والدراسات العلمية التي أجراها المركز في مجال البحوث المستقبلية، وبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

كان في استقبال الوفد، العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.