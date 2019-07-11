ماجد الفطيم تطلق «المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس عن إطلاقها «المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى قطاع التجزئة في المنطقة، وذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تمكين وحماية حقوق أصحاب الهمم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

عضوية

ويضم المجلس الاستشاري في عضويته ممثلين عن طيف من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة، كوزارة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين بشؤون أصحاب الهمم، كما يضم المجلس عضوية متميزة من مجموعة من أصحاب الهمم أنفسهم من عملاء كارفور المسجلين أو أحد ذويهم.

وقال إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم القابضة: «حكومة دولة الإمارات سبّاقة بجهودها في تعزيز قيم المساواة والدمج وتمكين كافة فئات المجتمع، وتشكل هذه الجهود مصدر إلهام لنا كوننا شركة رائدة في القطاع الخاص في المنطقة، وإننا على ثقة تامة بأن المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم سيشكل عاملاً محفزاً وقيمة مضافة تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع».

دور

وأضاف الزعبي: «سوف يلعب المجلس دوراً محورياً في بلورة رؤيتنا طويلة الأمد المتمثلة في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، وعلى صعيد آخر، تفخر ماجد الفطيم بكونها شركة تلتزم بتكافؤ الفرص من خلال توظيفها لمجموعة من المواهب والكفاءات من أصحاب الهمم في مواقع مختلفة ». وسيعمل المجلس على تقديم النصح والمشورة لشركة ماجد الفطيم حول الارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.