شرطة دبي تضم «حول الإمارات» إلى عروضها في «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي شركة «حول الإمارات» للمفروشات المنزلية، إحدى الشركات الرائدة في مجال المفروشات، موفرة بذلك خصومات لحاملي بطاقة إسعاد تصل إلى 30% على كل أنواع الأثاث والمفروشات التي تعرضها الشركة في معارضها المنتشرة في كل إمارات الدولة.

وأوضحت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، أن العروض تشمل كافة المنتجات في أفرع الشركة إن لم يكن هنالك عروض تخفيضات موسمية، وأما في حال وجود تخفيضات فإن حامل البطاقة يحصل على خصم 5% إلى جانب قيمة التخفيض.

وأكدت العامري، أن اللجنة مستمرة في استقطاب وجهات شرائية متنوعة لإسعاد الموظفين، وفتح خيارات متعددة أمامهم.