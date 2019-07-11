تدريب أصحاب الهمم على تصميم الروبوت بقطع الليجو

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ورشة تدريب لبرنامج تطويري تعليمي لتصميم الروبوتات باستخدام قطع الليجو التعليمية لعدد من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة بورش التأهيل المهني.

أقيمت الورشة برعاية مجموعة زليخة للرعاية الصحية وتنفيذ نادي الروبوتات الإبداعي «مركز كريتف روبوتكس»، استكمالاً لبرنامج الابتكار والإبداع الذي بدأ عام 2016 بالتعاون بين المجموعة والمؤسسة، وأثمر بنتائج فعالة للمشاركين.

وقال عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن هدف المؤسسة هو تمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم للاندماج في المجتمع بصورة كاملة، وجعلهم على دراية وثقافة بالمجتمعات التي يعيشون فيها. وأشادت زنوبيا شمس نائب رئيس إدارة مجموعة زليخة، بالقدرات الاستثنائية لأصحاب الهمم المشاركين في ورشة العمل ، مبدية إعجابها بعقولهم الإبداعية التي تصوغ مفاهيم مبتكرة بينما يتعلمون بناء نماذج باستخدام ألعاب الليجو، موضحة أن تجربة التعلم عبر قطع الليجو تعد تجربة تعليمية جذابة للغاية وديناميكية تطور عقولهم.