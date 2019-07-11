جولة في اليابان للتعريف بتجربة أبوظبي في قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

يترأس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وفداً رسمياً للدائرة إلى اليابان، يهدف للتعريف بتجربة إمارة أبوظبي في تطوير قطاع الطاقة وتبادل الخبرات مع أبرز الوزارات والمؤسسات المختصة بقطاع الطاقة الياباني، خاصة فيما يتعلق بمبادرات ومشاريع دعم الاستدامة وبرامج إدارة الطلب والإمداد، ومبادرات تعزيز كفاءة الطاقة، والمشاركة في الندوة الدولية لتكنولوجيا إمدادات المياه، والتي تنظم تحت عنوان: «خدمات إمداد المياه ومستقبلها - موثوقية، استدامة وذكاء».

وإلى جانب المشاركة بالندوة تحمل أجندة الزيارة التي تمتد حتى 12 يوليو الجاري؛ لقاء قادة ومختصي قطاع الطاقة الياباني عبر اجتماعات مع المركز الياباني لحفظ الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومؤسسة تنمية الطاقة الجديدة والتقنيات الصناعية اليابانية، وشركة أن جي كي إنسوليترز المحدودة ومصنع «إن أيه أس» للبطاريات، وشركة ماروبيني ومحطة كاميزو لإنتاج الطاقة التابعة لها.

وتهدف المشاركة بالندوة إلى الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في إمدادات المياه، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإمداد هناك واستكشاف الحلول المناسبة، إضافة إلى التعرف على أحدث التكنولوجيا والأدوات التي تخدم القطاع في اليابان.