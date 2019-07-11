إنجاز مشروع التجميل الطبيعي لشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلدية الفرعية - بلدية مركز المدينة، أعمال تطوير الزراعة والتجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية لشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية للمنطقة الممتدة من تقاطع شارع محمد بن خليفة، وحتى التقاطع مع شارع هزاع بن زايد.

ويأتي المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تأهيل أعمال التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية بشارع الشيخ راشد بن سعيد للمنطقة الممتدة من الإشارة الضوئية عند مدخل جامع الشيخ زايد الكبير وحتى شارع محمد بن خليفة والبالغ طولها نحو 10 كيلومترات مربعة، واستكمالاً لأعمال التطوير والتأهيل وبتكلفة بلغت نحو 521 ألف درهم.

ومن جانبه أكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة «أن البلدية لديها خطة تطويرية شاملة تستهدف الارتقاء بالظهر الجمالي العام للمدينة، وتحسين أصول التجميل الطبيعي الذي يتناسب مع مكانة أبوظبي بوصفها واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها رقياً وتناسقاً».

وأضاف الكثيري أن «أعمال التأهيل شملت رصف الجزيرة الوسطية بالحصى التجميلي وزراعة الأشجار شجرة بونسيانا باللونين الصفر والأحمر».