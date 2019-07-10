"إقامة عجمان" تصدر أول إقامة ذهبية للمدير التنفيذي لمجموعة نستو العالمية

المصدر: وام

وقال العميد علوان إن نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" يسهم في المحافظة على مركز الدولة الرائد عالمياً كبيئة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات وتسخير مهارات وقدرات المقيمين في مختلف المجالات الطبية والهندسية والعلمية، للإسهام في نجاح مسيرة الدولة والارتقاء بمفهوم العناية بالإنسان وتحقيق السعادة والرخاء للمجتمع.