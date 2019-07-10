"إقامة عجمان" تصدر أول إقامة ذهبية للمدير التنفيذي لمجموعة نستو العالمية

سلم العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب عجمان أول إقامة ذهبية في إمارة عجمان لصديق بالولاتهيل المدير التنفيذي لمجموعة نستو العالمية وذلك في إطار نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين الذي يتم تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم / 56 / لسنة 2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة لكل فئة ولأفراد عائلاتهم.
وقال العميد علوان إن نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" يسهم في المحافظة على مركز الدولة الرائد عالمياً كبيئة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات وتسخير مهارات وقدرات المقيمين في مختلف المجالات الطبية والهندسية والعلمية، للإسهام في نجاح مسيرة الدولة والارتقاء بمفهوم العناية بالإنسان وتحقيق السعادة والرخاء للمجتمع.