عبد الله بلحيف يطّلع على مشروعي القيادة العامة للشرطة و«الهوية والجنسية» بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

اطلع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، على سير العمل والأعمال الإنشائية لمشروعي مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومبنى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الشارقة، حيث وجه معاليه بضرورة تنفيذ المشروعين الذين تشرف عليهما الوزارة ضمن الجدول الزمني المعتمد لهما ووفقاً لأفضل المواصفات العالمية.

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة 167 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث 2020.

واستمع معاليه خلال تفقده مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة لشرح مفصل عن مركز التدريب المستمر ضمن المشروع، والذي يعتبر الأول من نوعه وساهم إلى الآن في تدريب أكثر من 50 مهندساً ومهندسة بهدف نقل المعرفة للمهندسين الجدد وطلبة الجامعات وتأهيلهم لدمجهم في سوق العمل، حيث أثنى معاليه على المبادرة ودورها في تمكين الشباب المواطن، والتقى معاليه عددا من المتدربين الذين أثنوا على المبادرة واستفادوا منها.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية أن استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء ضمن مشاريعها، إذ تواصل دراسة واستحداث معايير مبتكرة في المجال بغية تطبيقها على مشاريعها ودعم رؤية الإمارات 2021.

الهوية والجنسية

كما تفقد معالي النعيمي خلال جولته الميدانية مبنى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المتوقع إنجازه في الربع الثالث من العالم الجاري، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية فيه 91 بالمائة وتم خلاله استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين المياه بالمبنى، واستخدام المياه الناتجة عن الصرف الصحي لمعالجتها واستخدامها لري المناطق الخضراء في المشروع، واستخدام الخرسانة الخضراء بالإضافة إلى قطاعات الألمنيوم العازلة للحرارة، كما تم مراعاة توفير مساحات خضراء عن طريق تشجير وزراعة المساحات الخارجية للمبنى واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة.

وأشار معالي النعيمي إلى حرص الوزارة على تحقيق الابتكار في تنفيذ المشروع من خلال إجراء دراسة تطبيق نظام إلكتروني لإدارة المبنى يضمن التحكم المركزي لجميع الأنظمة وعملية المراقبة ضماناً للاستخدام الأمثل وتقليلاً لهدر الطاقة واستحداث نظام ذكي لتوفير الوقت وسهولة التعامل في المبنى، منوهاً بأن نسبة خفض استهلاك الطاقة في المشروع تبلغ 25.5 بالمائة.

ويتكون مبنى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من المبنى الرئيس ويضم طابقين ومبنى الخدمات ومحطة معالجة مياه الصرف وغرفتين للأمن والحراسة و443 موقفاً، إضافة إلى المسطحات الخضراء.. فيما تبلغ مساحة الموقع 46 ألفاً و809 أمتار مربعة، والمساحة الكلية للبناء تبلغ 12 ألفاً و114 متراً مربعاً.

مبادرة

تطبق الوزارة ضمن مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة «مشروع 360» الذي يعتمد على استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بعد إضافة إلى استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل إنجازه لتتبعه عن بعد واستخدام طائرة بدون طيار لتصوير ومراقبة أعمال الإنشاء في المشروع.