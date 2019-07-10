شرطة أبوظبي تدعو إلى التأكد من سلامة الإطارات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المركبة والصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة الإطارات، للحد من كافة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية في الصيف.

وأوضح العميد سالم بن براك الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المديرية في إطار حملة «صيف بأمان» تقوم بتكثيف الرقابة المرورية على الطرق، وتعزيز التفاعل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتثقيف السائقين المغادرين والقادمين إلى الدولة تزامناً مع العطلة، وحثهم على التفاعل الإيجابي.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود لترسيخ نهج العمل الإنساني، وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى الجمهور وتوعيتهم بمختلف المخاطر وسبل مواجهتها.

وذكر أن الحملة تتضمن تنظيم معارض توعوية مرورية بالمراكز التجارية التالية «مركز دلما التجاري، المشرف، بوابة الشرق» وتشمل مسابقات وفقرات ترفيهية وورش عمل، ومرسم للأطفال، تشارك فيها الإدارات التالية من شرطة أبوظبي «الخدمات الطبية، ومكافحة المخدرات، ترخيص الآليات والسائقين، التفتيش الأمني، الإعلام الأمني، طيران شرطة أبوظبي، الدعم الاجتماعي، الأزمات والكوارث، مدارس الشرطة، المتابعة والرعاية اللاحقة، ومجلة ماجد ومؤسسة مواصلات الإمارات، بريجستون للإطارات.

وأضاف: تشمل الحملة تنفيذ برنامج فحص مجاني للإطارات بالشراكة مع شركة المسعود للإطارات من خلال محطات بترول بأبوظبي وهي «محطة بترول الكورنيش، المشرف، جزيرة الريم، محوي، السمحة، خليفة» خلال الفترة من 4 إلى 16 يوليو الجاري.