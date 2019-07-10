وزارة تنمية المجتمع تعلن انطلاق البرنامج الصيفي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاقها البرنامج الصيفي في مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة لها والمنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، والتي تبدأ مطلع شهر يوليو الجاري وتستمر إلى منتصف أغسطس المقبل، بفعاليات ومبادرات تنموية واجتماعية موجّهة لجميع الشرائح المجتمعية؛ الأسرة وكبار المواطنين وطلبة المدارس وسواهم من الفئات المجتمعية.

وأكدت حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن الخطة الصيفية لأنشطة مراكز التنمية الاجتماعية توزّعت على 5 محاور، وتتواصل لـــ 5 أسابيع متتالية، مضيفة أن الأسبوع الأول حمل عنوان «الابتكار في المسؤولية المجتمعية» والأسبوع الثاني «نحو علاقة أسرية أجمل»، أما الأسبوع الثالث فحمل اسم «العلم والمعرفة والذكاء الاصطناعي»، والرابع أسبوع السعادة، والخامس جاء بعنوان «التخطيط المالي السليم».

تنوع

وأشارت إلى تنوع الفعاليات والورش والدورات المقامة في مراكز التنمية توافقاً مع رؤية وزارة تنمية المجتمع «مجتمع متلاحم مسؤول مشارك في التنمية الاجتماعية»، وانسجاماً مع الأهداف التنموية المستدامة للمبادرات والمشاريع والبرامج التي تتبناها الوزارة في سبيل تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، لافتة إلى أن تنوع الفعاليات واختلاف مجالاتها واختصاصاتها ضمن البرنامج الصيفي في مراكز التنمية، يأتي في إطار الرؤية التنموية الشاملة للمجتمع بمختلف فئاته وعناصره، كما يعكس حرص الوزارة على الوصول إلى جميع الشرائح ومخاطبة كل فئة بفكر وفكرة تناسبها.

فعاليات

وضمن البرنامج الصيفي في مراكز التنمية الاجتماعية، تنوعت الفعاليات بين مبادرات وورش وبرامج تعزز وتدعم تحقيق استراتيجية التماسك الأسري، وتعكس أهمية استقرار الأسرة وعطاء أفرادها، ومن هذه البرامج: «معكم دائماً» الذي يهدف إلى تعزيز دور الأب في الأسرة وإبراز الأساليب الصحيحة في تربية الأبناء وتحقيق التماسك الأسري، و«عطاء أم»، التي يستضيفها مركز أم القيوين خلال الصيف.

إلى جانب يوم مفتوح للأمهات والطالبات والمدربين والمتطوعين والموظفات في مركز التنمية الاجتماعية بعجمان، وفي مركز الفجيرة، تنظيم زيارة للجدة والجد ضمن مبادرة «نحن أهلكم»، وفعالية ترفيهية تستهدف الأم والابنة لقضاء وقت ممتع في أحد المنتجعات الصحية، وذلك تعزيزاً لعلاقة الأم والابنة، إلى جانب تنفيذ برنامج «وقاية» لكبار المواطنين وأسرهم في مركز دبا الفجيرة.

تعزيز

وتعزز فعاليات الصيف في مراكز التنمية الاجتماعية، الثقافة السلوكية لدى أفراد المجتمع، لاسيما طلبة المدارس، حيث سيتم تنظيم ورشة السنع بحضور كبار المواطنين لتعليم الأبناء العادات والتقاليد التي تُميّز مجتمع الإمارات والتي تعقد في مركز التنمية الاجتماعية في دبي، وجلسة حوارية عن التواصل عبر الأجيال في مركز جلفار، وجلسة توعوية «قادة المستقبل» بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مركز كلباء، إضافة إلى فعالية «جيلين» وجلسة حوارية مع أبطال السعادة والإيجابية من موظفي الحكومة الاتحادية، بمركز أم القيوين وهو مجلس لنقل الخبرة والمعرفة بين كبار المواطنين والطلاب.

وفي مركز التنمية الاجتماعية بدبا الفجيرة، سيتم تنظيم ورشتي «السنع اتيكيت الهوية الوطنية» و«كيف أكسب الصديق الإيجابي»، إلى جانب تعريف الطلاب والطالبات بإيجابيات وسلبيات «الآيباد».

كما سيتم تنظيم مجموعة من الزيارات والرحلات العلمية والترفيهية، منها في دبي زيارة إلى نادي الإمارات العلمي ومدينة مدهش وسوق الأدوية للتعرف على الأدوية الشعبية القديمة، وسينظم مركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة بزيارة لمركز محمد بن راشد للفضاء.

وتشتمل فعاليات البرنامج الصيفي بمراكز التنمية الاجتماعية على عدد كبير من الدورات والورش التأهيلية وورش العمل التدريبية المقامة في جميع هذه المراكز، وأبرز هذه الدورات والورش: ثقافة الادخار، والمبتكر الصغير، ومقهى المعرفة، والمبرمج الصغير، وورشة الروبوت، إضافة إلى ورشة الطب الشعبي، و«اقرأ لي»، وورشة الطعام الصحي، و«ارسم السعادة» و«اصرف صح»، وورش تدريبية أخرى منها: «فن الكورشيه وقص وخياطة البراقع»، وورش «مدفن مليحة» و«كُن ممتنّاً» وجلسة «خرّوفة يدوه»، وأخيراً «المزارع الصغير» و«اتكيت البيئة»، و«سعادتك في رسمة» و«ادخر لمستقبلك» وسواها من المبادرات المجتمعية والتنموية.

تحفيز

تركز الأنشطة الصيفية على إعلاء قيمة العمل التطوعي، بمجموعة مبادرات محفزة للعطاء المجتمعي، منها زيارة مستشفى الجليلة في إمارة دبي، وتقديم الهدايا والألعاب للأطفال بمناسبة يوم الصداقة العالمي، وفي مركز الفجيرة؛ تجميع وتنظيف وترتيب الحقائب المدرسية لطلبة المدارس من أبناء الأسر المتعففة، وورشة «التطوع أمل» في أم القيوين، إضافة إلى زراعة شجر الغاف، وتكريم المتطوعين في خورفكان، وفي مركز رأس الخيمة سيتم تنظيم فعاليات مثل: «أنعش البيئة»، و«نتطوع للإمارات»، و«عطائي تسامح».