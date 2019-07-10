«الزراعة والسلامة الغذائية» تقدم إرشادات صيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجموعة من النصائح والإرشادات التي تقلل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على المزروعات خلال فترة الصيف، ودعت الهيئة أصحاب وعمال المزارع إلى ضرورة مراقبة عملية الري لضمان بقاء رطوبة التربة كافية ومتجانسة خلال موسم النمو كما يجب التأكد من نظافة الماء المستخدم في الري السطحي للمحصول، وضرورة اتباع ممارسات الري الجيدة وتجنب الري خلال أوقات الذروة مع مراعاة الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، وعلى فترات متقاربة حرصاً على عدم تبخر المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار، حيث إن الري المسائي أو في الصباح الباكر يسمح للنبات بالاحتفاظ بالرطوبة خلال ساعات النهار الحار.

متابعة

وأكدت الهيئة على أهمية متابعة كفاءة شبكة الريّ والتنبيه على عمال المزارع بضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التي يقدمها لهم مهندسو الإرشاد خلال الزيارات الإرشادية التي يقومون بها بصورة معتادة للمزارع واتباع توجيهات الري الصحيحة وتعزيز كفاءة الشبكة وزيادة عدد مرات الري بصورة دائمة خلال فترة الصيف.

وصنفت الهيئة النصائح والإرشادات المقدمة للمزارعين حسب نوع الزراعة والمحاصيل المزروعة، فيما يخص مزارع الحقل المكشوف ينصح خبراء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باستغلال فترة الصيف في إجراء التعقيم الشمسي الذي يمثل خطوة مهمة في عملية الزراعة، حيث يمكن للمزارعين إجراء تعقيم شمسي كامل للتربة خلال فصل الصيف من خلال تغطيتها بالنايلون الأسود المعامل بالأشعة فوق البنفسجية، وذلك لرفع درجة حرارة التربة والقضاء على الآفات والنيماتودا والأعشاب الضارة، كما ينصح بحراثة التربة بصورة عميقة لكسر الطبقة الصلبة وتقليبها.

تعقيم

وأشارت الهيئة إلى أن المزارع التي تتبع نظام الزراعة في البيوت الشبكية يمكنها هي الأخرى إجراء التعقيم الشمسي خلال فترة الصيف بعد إزالة الغطاء الشبكي وتعريض التربة للشمس وتعقيمها للتخلص من الآفات والأعشاب الضارة. وبالنسبة للإرشادات والنصائح الخاصة بالبيوت المحمية نصحت الهيئة بالتأكد من كفاءة أنظمة التبريد والتهوية في البيوت المحمية ومراعاة تشغيل المراوح بصورة مستمرة لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية .