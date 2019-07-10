«كهرباء دبي» تطلق «نصائح ما قبل السفر»

المصدر: دبي - البيان

حثت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها على فصل الأجهزة الكهربائية وغلق صنابير المياه واتباع معايير السلامة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة ضمن حملتها السنوية «لنجعل هذا الصيف أخضر»، حيث أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «نصائح ما قبل السفر» للعام السابع على التوالي، وتتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات التي يمكن للمتعاملين تطبيقها قبل السفر أو مغادرتهم لمنازلهم لفترات طويلة، مثل التأكد من إطفاء الأضواء، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه والاستعانة بفني متخصص لفحص توصيلات المياه والتأكد من عدم وجود أية تسربات.

كما تتضمن الحملة طرق ترشيد استهلاك المياه أثناء ري الحدائق والنباتات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تضع الهيئة مسألة الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد ضمن أهم أولوياتها، وتنظم مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام لإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود ترشيد الاستهلاك وتشجيعهم على تبني نمط حياة مستدام عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحد من الهدر، وقد حققت هذه الجهود نتائج مهمة خلال الأعوام الماضية، وأثبتت أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في جهود حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة».

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «تهدف حملة «نصائح ما قبل السفر» إلى تذكير أفراد المجتمع بأهمية اتخاذ بعض الخطوات البسيطة قبل السفر أو التغيب عن المنزل لفترة طويلة، وتتضمن عدداً من الإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتجنب الهدر، وتقليل التكاليف، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على سلامة الممتلكات والحفاظ على الموارد الطبيعية».