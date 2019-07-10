هيئة تنمية المجتمع و«يونيسف» تتعاونان في تعزيز ثقافة حقوق الطفل

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مذكرة تفاهم لتحديد إطار عمل عام لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين في إمارة دبي بحقوق الطفل بما يسهم في حمايته بشكل أكبر وفتح آفاق أوسع لمشاركة الأطفال في المدارس والحياة الاجتماعية.

وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع بدبي كل من أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع والطيب آدم، ممثل منظمة يونيسف لدول الخليج العربية.

وستعمل الجهتان من خلال هذه الاتفاقية بشكل مشترك وفق مجموعة من المسارات المتعلقة بحقوق الطفل ترتكز بشكل أساسي على نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وتشجيع وتعزيز حمايتها ودعم برامج توعية وتمكين الأطفال.

وأشاد أحمد جلفار بالدور الرائد الذي تقوم به منظمة اليونيسف في أكثر من 190 دولة وإقليمًا لحماية وتعزيز حقوق الأطفال، وبإسهاماتها في تحسين حياة الأطفال وعائلاتهم حول العالم، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات منحت أولوية خاصة لحقوق الطفل، وطورت التشريعات والقوانين المنظمة لها لتضاف إلى مجموعة الاتفاقيات العالمية بهذا الشأن التي تلتزم بها الدولة، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة على تهيئة الظروف والبيئة الصحية والمثالية لتنشئة الأطفال وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من المشاركة المجتمعية.

من جهته، قال الطيب آدم: «نعبر عن تقديرنا لدور هيئة تنمية المجتمع بدبي في مجال حماية الطفل وتعزيز رفاه الأطفال وأسرهم. ونثمن غالياً جهود القيادة الرشيدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطفولة والأمومة».