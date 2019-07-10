431 مليون درهم قدمتها «رحمة» لـ 151 مريضاً

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، برئاسة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس الإدارة، أمس الأول بمقر المركز في أبوظبي، اجتماعاً غير عادي لجمعيتها العمومية، والاجتماع الـ 13 لمجلس إدارة الجمعية.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجمعية، كما تم خلال اجتماع مجلس الإدارة مناقشة حجم المساعدات التي قدمتها الجمعية لعلاج المحتاجين من مرضى السرطان، والتي بلغت منذ تأسيسها 431 مليون درهم قدمت لـ151 مريضاً.

وأكد المجلس في اجتماعه ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لتحفيز المجتمع على تقديم التبرعات المالية للجمعية، بما يساعدها على تقديم مساعداتها المالية لأكبر عدد من المرضى. كما تناول الاجتماع الاتفاقيات التي عقدتها الجمعية مع بعض المستشفيات والصيدليات والمصارف والجهات في الدولة، والتي حصلت الجمعية بموجبها على خصومات لأسعار العلاج والأدوية وبعض الخدمات، إضافة إلى مناقشة إتاحة الجمعية لآليات ميسرة للتبرع، بعد إطلاقها موقعها الإلكتروني الجديد (www.rahma.org.ae) الذي يتيح إمكانية التبرع باستخدام البطاقة الائتمانية، بجانب تطبيق آلية التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة لمشتركي شركة اتصالات، فضلاً عن استقبال الجمعية لأموال التبرعات عبر حسابين في مصرف أبوظبي الإسلامي، أحدهما مخصص لأموال الزكاة، والآخر للتبرعات المختلفة.

كما تمت مناقشة اجتماعات اللجنة الطبية المختصة التابعة للجمعية، والتي تدرس حالات المرضى، وتقدم الرأي الطبي فيها، بجانب مناقشة تنظيم الجمعية جلسات للدعم المعنوي والنفسي فيما استعرض الاجتماع خطة العمل والأنشطة والفعاليات للفترة المقبلة.