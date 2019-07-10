ضاحي خلفان: ضرورة الرقابة الذاتية للتقييم الداخلي للجودة في الدوائر والمؤسسات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أهمية أن تكون هناك رقابة ذاتية يقوم بها فريق تقييم داخلي للجودة في كافة الدوائر والمؤسسات المشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وربط ذلك التقييم برئيس الدائرة أو نائبه.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسّق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تم بحث سبل التعاون بين البرنامج ومكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات السابقة التي حققتها شرطة دبي في مجال الجودة والتميز خلال السنوات السابقة.

كما وجّه معاليه بألا يكون هدف المؤسسات الحكومية المشاركة هو الفوز في الجائزة فقط، وإنما العمل على تطوير ورفع مستوى الأداء المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية من خلال المقارنات المرجعية مع المؤسسات المتميزة التي تعمل في نفس المجال، مشيراً إلى أن التقييم الصحيح يجب أن يكون بين الدوائر والمؤسسات المتشابهة من حيث طبيعة العمل وحجم الكادر البشري فيها.

من جانبه، أشاد الدكتور هزاع النعيمي بلقائه بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من توجيهات معاليه وخبراته العملية التي كان لها دور كبير في حصول شرطة دبي على المراكز الأولى في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز لسنوات عديدة.

وحضر اللقاء العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.