تعزيز التعاون بين شرطة رأس الخيمة ومركز الإحصاء والدراسات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات ــ مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، والوفد المرافق له، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وكبار الضباط، وذلك بمكتبه بمبنى القيادة العامة، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حرصاً على تحقيق أفضل المؤشرات الأمنية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

ورحّب اللواء علي بن علوان النعيمي، بالدكتور عبد الرحمن الشايب، والوفد المرافق له، مشيداً بتعاون مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، من خلال جهوده المتميزة في بناء نظام إحصائي شرطي متكامل ومتطور يسهم في دفع عجلة التنمية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارة عبر تقديم الدعم الإحصائي والبيانات والمؤشرات اللازمة لمتخذي القرار لرسم السياسات التنموية، فضلاً عن جهوده في تنظيم وتطوير العمل الإحصائي الشرطي، وتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة لكافة المستخدمين.