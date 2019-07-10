المدير العام لمحاكم دبي يستمع إلى مقترحات الموظفين الجدد

المصدر: دبي - البيان

التقى طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل بالدائرة لتحقيق التواصل الفعال في المجتمع، مقدماً لهم التهنئة على بدء حياتهم العملية، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف لفتح المجال للموظفين للاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم ومختلف الموضوعات التي تخص مجال العمل بالدائرة وإيصالها إلى الإدارة العليا مباشرة، ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأمور العمل في سبيل إيجاد بيئة وظيفية متميزة للعمل بالدائرة «للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً»

وحث المدير العام لمحاكم دبي الموظفين الجدد على أهمية الإتقان في أداء المسؤوليات والأعمال الوظيفية الخاصة بهم، وإعطاء عناية قصوى للمستفيدين والمراجعين من الخدمات التي تقدمها الدائرة، وأهمية قيامهم بالسعي دائماً لانتهاز أي فرصة لتطوير قدراتهم.