«مدني عجمان»: 1738 زيارة تفتيش مفاجئة للمنشآت خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفّذت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان 1738 زيارة تفتيش مفاجئة على المنشآت الصناعية والتجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، بهدف التأكد من توفر اشتراطات الوقاية والسلامة في كافة المنشآت، وأسفرت عمليات التفتيش عن إنذار 656 منشأة ومخالفة 7 منشآت اقتصادية، بينما بلغ عدد المنشآت الملتزمة باشتراطات الوقاية والسلامة 1120.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، لـ «البيان»: يأتي تنظيم جولات التفتيش المفاجئة بهدف تعزيز وتوفير اشتراطات الوقاية والسلامة في المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وعلى أهمية وحرص الإدارة في تطبيق أفضل معايير السلامة، واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي مخاطر الحريق والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية على الحفاظ على نمو وحماية القطاعات الاقتصادية والصناعية.

الأمن والسلامة

وأكد الشامسي، استمرار الزيارات الميدانية على كافة المنشآت الصناعية للتأكد من توفر إجراءات الأمن والسلامة لديها، وعلى جميع العاملين فيها من خلال التأكد من جاهزية عمل طفايات الحرائق أو نظام الإنذار في حال حدوث حريق ومعرفة الطرق السليمة لخروج العمال من المخارج عند الطوارئ.

وأفاد بأن هناك حملات مستمرة على المناطق الصناعية والتجارية والمهنية يتبعها حملات أخرى على المباني السكنية التجارية تركز على توافر أهم معدات وتجهيزات السلامة والوقاية مثل أجهزة الإطفاء والإنذار وتوافر مخارج للمبنى.

وذكر بأنه تم خلال النصف الأول تنظيم العديد من حملات التفتيش، وشملت المطاعم والمقاهي وشركات تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز وحملة إفطار الصائم في المنازل وحملة المطابخ الشعبية خلال شهر رمضان للتأكد من اشتراطات الوقاية في السلامة، إضافة إلى تنظيم إدارة الحماية المدنية والسلامة حملة تفتيش خلال شهر يونيو الماضي على محلات التجارية الكبرى.

برامج التوعية

وعن مواجهة حوادث فصل الصيف المختلفة أكد الشامسي، استعداد الإدارة في كل الأوقات والعمل على مدار الساعة لتوفير الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، ويتم تكثيف الجهود لمواجهة الحرائق في فصل الصيف من خلال الوقاية وتنفيذ الحملات التوعوية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ومنها (حملة سلامة دارك)، وتندرج منها حملات فرعية وتشمل كلاً من، «أطفالنا مسؤوليتنا»، «رمضان آمن»، «حملة ربات المنازل»، إضافة إلى حملة وقايتك هدفنا وتشمل كلاً من، سلامة المنشأة، حملة التجمهر.

جاهزية

أكد العميد عبد العزيز الشامسي، أن جاهزية أنظمة الإطفاء والإنذار في المنشآت الصناعية تعد من أهم معايير الوقاية والسلامة، نظراً لخطورة الحرائق وما ينتج عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن سرعة اكتشاف الحريق والتدخل يساهمان في التقليل من الخسائر.