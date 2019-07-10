شرطة رأس الخيمة تكرّم متقاعداً لجهوده

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعميد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين وعدد من رؤساء الأقسام والأفرع والضباط وصف الضباط والأفراد، المقدم متقاعد خليفة محمد الحيلي، تقديراً لجهوده التي بذلها طوال فترة عمله في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، ضمن احتفالية تم إعدادها من جانب الإدارة في مركز خدمات المرور والترخيص. وأكد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن التقاعد ليس نهاية المطاف بل هو نقطة انطلاقة جديدة لعالم مليء بالأمل والعطاء.