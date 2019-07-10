مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار يُطلق مبادرة مجالس الشباب

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مبادرة مجالس الشباب تحت شعار «شباب الإمارات.. مستقبل واعد»، وذلك في إطار مواكبة برامج المركز لأهداف أجندة وسياسات الدولة لدعم وتمكين الشباب من أجل استشراف المستقبل.

ووفرت مجالس الشباب التي ستعقد بشكل دوري منصة لعرض تجارب وقصص ناجحة لشباب الإمارات في الدولة والشباب المبتعثين، وعرضها على فئات الشباب والطلبة ليستفيدوا من تجارب شباب الإمارات الرائدة الذين يمثلون نموذجاً ملهماً لأقرانهم داخل الدولة في كل المجالات. وناقشت المجالس أيضاً احتياجات الموهوبين والمبتكرين ووضعت حلول لها، بالإضافة إلى وضع حلول عملية وفعالة لتحديات طلبة المدارس والجامعات بناء على تجارب وخبرات شبابية رائدة.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إن مجالس الشباب ترسخ أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الهادفة إلى بناء جيل جديد متسلح بالعلم والخبرات، تنفيذاً لرؤية توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين الشباب من أجل استشراف المستقبل وتحويل تحدياته إلى فرص وتحقيق ريادة الدولة في كل المجالات. فالشباب هم ثروة الوطن يحملون آماله وطموحاته نحو غد أفضل والارتقاء بكل قطاعات الدولة على أساس علمي راسخ من أجل تحسين جودة حياة الناس».

وأضاف: «تمثل مجالس الشباب فرصة مهمة لكل الشباب للمشاركة والاستفادة من مختلف الخبرات الشبابية التي تمثل نماذج ملهمة استطاعت تحقيق الإنجازات في كل النواحي العلمية والعملية. ونحن بدورنا مستمرون من خلال برامجنا ومبادراتنا في الانفتاح على المجتمع وانتقاء كوادره من الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من أجل إحداث طفرة على مستوى التعليم والخبرات العملية وتقديم ثمرة جهودهم لأبناء الوطن».

وقالت خولة أحمد بحلوق مدير مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: «تمثل مجالس الشباب منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف، حيث يستعرض المتحدثون الشباب خلاصة تجاربهم الحياتية والعلمية والعملية لتصبح نبراساً ينير الطريق أمام الشباب».

تحديات

عقدت أولى جلسات مبادرة مجالس الشباب في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع بحضور مجموعة من الطلاب والأكاديميين وأعضاء المركز. وناقشت الجلسة التفاعلية تحديات فئة الشباب في المراحل الدراسية وبعدها.