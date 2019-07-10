بحث الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة بين الإمارات وفيتنام

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي ترين دينه دونج نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له.

ورحب معاليه خلال اللقاء بنائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق، مؤكداً قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة المتجددة والنفط والبنية التحتية والاستثمار.

وأشاد دونج بالعلاقات الفيتنامية - الإماراتية القائمة على دعائم اقتصادية قوية، وقال: «إن كلا البلدين يعد الآخر شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً».