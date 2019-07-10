لجنة إمارة الفجيرة تناقش الاستعدادات لانتخابات «المجلس الوطني»

المصدر: الفجيرة - البيان

عقدت لجنة إمارة الفجيرة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس اللجنة في مقر اللجنة الانتخابي بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة لمناقشة جدول الأعمال والاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة في الفجيرة.

ورحب الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لن تألو جهداً في تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحقيق أهداف اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأعرب رئيس اللجنة عن سعادته وأعضاء اللجنة بمساهمتهم في هذا العمل الوطني، مثمناً الثقة التي أولاها إياهم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعمل على إنجاز دورة انتخابية جديدة من خلال العمل بالمهام الموكلة للجنة.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال مستعرضاً المقار الانتخابية الثلاثة في الإمارة والتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات للعمل على تجهيزها، كما استعرض آليات اللجنة الوطنية للانتخابات والخطوات الواجب تنفيذها لتسهيل الإجراءات أمام المرشحين والناخبين، وخاصة قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، والعمل على تنفيذ هذا القرار الذي يجسد رؤية القيادة الحكيمة لدور المرأة الأساسي في دفع مسيرة التنمية إلى الأمام، والحرص على توظيف إمكاناتها وطاقاتها في خدمة المجتمع والوطن.

وتتولى لجان الإمارات في كل إمارة مجموعة مهام أساسية استعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في مقدمتها القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

مهام

تتضمن مهام لجان الإمارات المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات مهام إضافية تشمل تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة.

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