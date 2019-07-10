«مترو دبي» يستأثر بـ41 % من عمليات البحث عبر الإنترنت عن وسائل النقل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة صدرت أخيراً عن منصة SEMrush، الحائزة على عدة جوائز في مجال خدمات التسويق الرقمي، أن «مترو دبي» لا يزال وسيلة النقل العامة المُفضّلة لدى سكان الإمارات، مستأثراً بغالبية عمليات البحث عبر الإنترنت عن وسائل النقل العام لهذا العام.

وكشفت الدراسة استئثار المترو بالحصة الكبرى من عمليات البحث في الإمارات بنسبة بلغت 41.4 في المئة، مقابل 27.6 في المئة للحافلات، و22,4 في المئة لسيارات الأجرة.

وشملت الدراسة توجهات وحجم عمليات البحث عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية على مدى 3 سنوات عن خيارات ووسائل النقل العام في الإمارات، وأظهرت الدراسة أن «المترو» و«الحافلات» و«سيارات الأجرة» كانت المصطلحات الثلاثة الأكثر استخداماً في البحث بين يونيو 2016 ويونيو 2019.

وحلّ الترام والتاكسي المائي بنسبة تقل عن 10 في المئة من المجموع الكلّي لعمليات البحث (7.7 في المئة، و1.1 في المئة تباعاً).

وبرغم الحجم الهائل لعمليات البحث عبر الإنترنت، انخفض إجمالي عمليات البحث عن المترو بين عامي 2016 و2019 بنسبة 13.1% تلتها الحافلات بنسبة 11.5%، وهو ما يُمثل أكبر انخفاضين في هذه الفترة، كما تراجعت عمليات البحث عن خدمة التاكسي المائي بنسبة 4%، في حين ازدادت عمليات البحث عن الترام وسيارات الأجرة خلال الفترة ذاتها بنسبة 19.1% و11.2% على التوالي.

وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى SEMrush في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قد تتأثر اهتمامات المستهلكين أثناء البحث عن وسائل النقل العام بعدّة عوامل، مثل المواقع التي تشملها خدمة النقل والتكلفة والتوقيت والراحة، ولا شك أن النجاح في تحديد تفضيلات واهتمامات المستخدمين أثناء عمليات البحث أو رصد النمو المُسجّل في أي فئةٍ من وسائل النقل سيوفر نتائج قيّمة لخبراء التسويق الرقمي لدى العلامات التجارية التي تستهدف مُستخدمي وسائل النقل العام».

وتمتلك الإمارات واحدة من كبرى منظومات النقل العام وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم أبوظبي ودبي أساطيل كبيرة من سيارات الأجرة والحافلات، إضافة إلى خدمة التاكسي المائي.