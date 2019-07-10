حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2019م بشأن بإعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يُعاد تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من:

1- المهندس/ صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري، مستشار دائرة التخطيط والمساحة - نائباً للرئيس.

2- الدكتور المهندس/ راشد عبيد جمعة الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

3- المهندس/ خالد بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.

4- المهندس/ يوسـف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات.

5- المهندس/ علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.

ووفقاً للمرسوم الأميري، يستمر المهندس خالد محمد عبد الله سلطان آل علي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته أميناً عاماً لمجلس التخطيط العمراني.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.