البحرين تشارك في «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك مملكة البحرين في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 27 ولغاية 31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، وذلك امتداداً لمشاركاتها الفاعلة في دورات المعرض السابقة، سواء على مستوى الشركات والهيئات، أو على مستوى الهواة والمهتمين بالرياضات التراثية العريقة.

ويشهد المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، في دورته هذا العام عدداً كبيراً ومنوعاً من العارضين من الإمارات ومن مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في العديد من القطاعات التي يضمها المعرض مثل قطاعات رحلات الصيد والسفاري والصقارة والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية والفروسية والتعزيز والحفاظ على التراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية وأسلحة الصيد.. وتحظى فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باهتمام عشرات الآلاف من الزوار من كافة أنحاء دولة الإمارات، ودول الخليج، حيث نجح في استقطاب أكثر من 100 ألف زائر من أكثر من 120 دولة في دورته للعام 2019، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة كون المعرض ملتقى لعشاق الصيد والفروسية ومحط أنظار كبريات الشركات العربية والعالمية.