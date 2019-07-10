تدشين «جراحة القلب المفتوح» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تدشين خدمة جراحة القلب المفتوح للأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة، وذلك في أحدث مشاريعها التطويرية المعتمدة على مستجدات التقنيات الطبية، والمبنية على معايير الجودة العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة.

ويأتي إطلاق خدمة جراحة القلب المفتوح للأطفال تلبية للحاجة المتزايدة على مثل هذا النوع من الجراحات، بعد اكتمال الفريق الطبي المختص بجراحة القلب المفتوح للأطفال في المستشفى.

وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات بالوزارة: تسعى الوزارة لإيجاد فرص للارتقاء بسلامة المرضى، في إطار استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية.

من جانبها أكدت الدكتورة صفية الخاجة مدير مستشفى القاسمي، أن الخدمة الجديدة تعد إضافة نوعية لمستوى الخدمات الطبية .

وأكد الدكتور أحمد الكمالي رئيس مركز أمراض القلب للأطفال في المستشفى، أن القسم أجرى حتى الآن أكثر من 30 عملية قلب مفتوح للأطفال ناجحة تماماً، والعديد منها حالات نادرة.