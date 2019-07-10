«دبي للأمن الإلكتروني» ينظم برنامج «قادة الفضاء» 14 الجاري

المصدر: دبي - وام

ينظم مركز دبي للأمن الإلكتروني اعتباراً من 14 يوليو الجاري النسخة الثالثة من برنامج «قادة الفضاء الإلكتروني» الموجه لطلبة المدارس من الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً، والذي يتضمن العديد من الفعاليات وورش العمل.

ويهدف هذا المخيم الصيفي السنوي - الذي يقام بمقر أكاديمية الاتصالات بدبي - إلى رفع وعي الشباب وتقديم مجموعة من المهارات المختلفة وتوفير أفضل آليات الأمن الإلكتروني وتدريبهم على الاستخدام الآمن للقرصنة الأخلاقية.

وقال حسن عبدالله مدير الخدمات المساندة في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «نريد بناء جيل متمكن تقنياً وعلى دراية تامة بأفضل الممارسات، وتم إعداد ورش العمل لتثقيف الشباب وتدريبهم وإعدادهم لمستقبل رقمي آمن، مشيراً إلى أن المخيم الصيفي يعزز من جهود المركز لتنفيذ استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية ثروات دبي الرقمية والحفاظ عليها من التهديدات الإلكترونية».