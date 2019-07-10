شرطة عجمان تناقش «تقييم أداء العاملين 2019»

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان ورشة عمل لشرح معايير «تقييم الأداء الوظيفي للعاملين لعام 2019» وأبرز التحديثات على نظام التقييم، بحضور العقيد عبد الله سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة، والمقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، وذلك بقاعة الإمارات في معهد تدريب الشرطة.

قدم الورشة النقيب خالد أحمد عمر رئيس قسم تقييم أداء العاملين بوزارة الداخلية، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى إظهار النتائج التحليلية لتقييم الأداء ومقارنتها بالأعوام السابقة، لتسهم في رفع عملية التقييم نحو الأفضل والسير على آليات العمل بالوزارة ورفع مستوى أدائها.

وعرض رئيس قسم تقييم أداء العاملين أبرز التحديثات على إطار الكفاءات المرتبطة بعملية تقييم الأداء الوظيفي، وشرح آلية ربط الكفاءات بالفئات الوظيفية، والتركيز على تحقيق الأهداف الوظيفية، كما تطرق إلى أهمية نقل المعرفة عن آلية تقييم أداء العاملين مع موظفيهم من خلال عقد ورش العمل والمحاضرات والاجتماعات ومشاركتها بين المسؤولين وموظفيهم.

وفي ختام الورشة تقدم العقيد عبد الله سعيد النعيمي بجزيل الشكر والتقدير لقسم تقييم أداء العاملين بوزارة الداخلية.