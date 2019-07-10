بلدية أبوظبي تطوّر أفضل أنظمة إدارة المسالخ في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

وضعت بلدية مدينة أبوظبي اللمسات الأخيرة على أحدث برامج إدارة وتشغيل المسالخ في العالم، وذلك في إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالأداء وخدمة المتعاملين وفقاً لأرفع المعايير العالمية من حيث متطلبات الصحة وجودة الخدمات.

وقال أحمد عبد الصمد الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات: إن نظام إدارة المسالخ، راعى خلال جميع مراحل تصميمه كل الجوانب التقنية التي تضمن حفظ البيانات على جداول خاصة تم وضعها على خوادم البلدية التي تستوعب عدداً لا متناهياً من البيانات، بما يضمن استمرارية الأعمال وإمكانية الرجوع إليها حتى بعد سنوات عدة.

من جانبه أكد الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن الإدارة بدأت وبالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات تطوير نظام «إدارة المسالخ» منذ عام 2015، واستغرق أربع سنوات، تم خلالها الانتهاء من آخر تعديل له في شهر يوليو الجاري ليتم تطبيقه على كل من بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة إلى جانب بلدية مدينة أبوظبي.